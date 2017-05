"Orbán Viktor, ez a kárhozat útja"

Egyháza bevehetetlen Orbán számára. Egykor ő keresztelte meg a kormányfő több gyermekét is. Iványi Gábor úgy érzi, már nem is az a fő probléma, hogy megszűnőben a vallásszabadság Magyarországon, hanem hogy célzott vallásüldözés folyik. Ez nem fájdalomdíj, hanem az életben maradás záloga – így kommentálta a 168 Óra kérdésére Iványi Gábor azt, hogy az általa vezetett Magyar Evangéliumi Testvérközösségnek (MET) csaknem egymilliárd forint kártérítést ítélt meg a napokban a strasbourgi emberi jogi bíróság. Mivel a MET évek óta hiába vár arra, hogy visszakapja egyházi státusát, Iványi úgy érzi, már nem is az a fő probléma, hogy megszűnőben a vallásszabadság Magyarországon, hanem hogy célzott vallásüldözés folyik. A lelkész szerint Orbán Viktort ezen a kárhozatos úton a környezetéből csak a lelkész végzettségű Balog Zoltán állíthatná meg. Már ha előbb valaki a humánminisztert is letérítené róla.