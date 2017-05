Az urizáló Rogán nem vész el, csak átalakul

Rogán kibekkelte: Orbánnak szüksége van urizáló miniszterére. A helikopterezése kapcsán hazugságon kapott propagandaminiszterét hátrébb vonta ugyan, de a durva választási kampányra készülő kormányfő nagyon is számít Rogán Antal szolgálataira – tudta meg a HVG. Hosszú idő után a Brüsszelben magyarázkodó Orbán Viktor táskahordozójaként jelent meg múlt héten a nyilvánosság előtt – a külső megjelenésében erősen meggyötörtnek látszó – Rogán Antal. A korábban bulvárműsorokban is többször fellépett fideszes politikus nem csak a nyilvános szerepléseit minimalizálja a tavalyi helikopterezése óta, de parlamenti aktivitása is látványosan visszaesett.