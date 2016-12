Tömegközlekedés a Balatonnál az ünnepek alatt WeLoveBalaton 09:36 + Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a szokásosnál ritkábban, a legtöbb helyen vasárnapi és ünnepnapi rend szerint közlekednek a járatok.

Öt dolog, ami magyarként hiányozna külföldön - Ezekért érdemes itthon maradni! Femcafe 08:46 + Tapasztalatból tudom, hogy amikor az ember hosszabb ideig él külföldön, egy idő után nagyon kezdenek hiányozni neki a hazai dolgok. Ilyenkor érezzük igazán a híres mondás súlyát, hogy mindenhol jó, de legjobb otthon. Összeszedtem…

Itt fürdőzzön az ünnepek alatt Termálfürdő 07:50 + Az ország több pontján akár az ünnepnapokon is megmártózhatunk a gyógyító termálvízben. Számos fürdő karácsony, szilveszter és újév napján is várja a látogatókat. Jöjjön hét fürdő tipp, ahol az ünnep idején is csobbanhatunk!

Felújítják a Schönbrunni kastély kilátó pavilonját Travelo 16:47 + A tervek szerint a jövő évben összesen 12 millió eurót fordítanak majd műemlékvédelemre.

20 éve az UNESCO Világörökség része Schönbrunn Turizmus Online 16:02 + Ausztria Bécs A Schönbrunni kastély és parkja már 20 éve az UNESCO Világörökség részét képezi. A nagy kitüntetés felelőséggel is jár, a bécsi kastély megőrzésének érdekében rendszeresek a restaurálási munkák.

Nagyszerű dolog történt a vasúti menetrenddel NLCafé 15:45 + GPS Vonat Még októberben jelentette be a MÁV, hogy mostantól a Google Térkép szolgáltatásában is elérhető a vasúttársaság menetrendje, ami most újabb funkcióval gazdagodott: színek jelzik a különböző viszonylatjeleket.

Jövőre még olcsóbban repülhettek Londonba NLCafé 14:41 + London Ezúttal a Flybe légitársaság indítja útjára járatait Budapest és London között. A hírnek nemcsak a londoni magyarok örülnek, hanem mindenki, aki olcsón utazna a brit fővárosba.

Újabb légitársaság repül nyártól Budapest és London között Travelo 14:05 + London A jövő nyári menetrendben már 6 légitársaság és 5 repülőtér áll rendelkezésre az utasoknak, ha Londonba szeretnének repülni.

Fine dining, sétálva Borászportál 20:20 + A 2017 februárjában érkező Magyar Borok Bálja immár 12. alkalommal hirdeti: a jó bor táncba visz. A borszakma kiválóságai, fergeteges Michelin-csillagos fogások és hajnalig tartó tánc várja az év legkomolyabb boros eseményére érkezőket. És…

10 bizonyíték, amiért hiányzik nekünk a fehér karácsony - Az utolsótól dobtunk egy hátast! Femcafe 11:07 + Nálunk sajnos az utóbbi években elmaradt a fehér karácsony, de mondhatnám azt is, hogy a fehér tél is. Az előrejelzések azt mutatják, hogy sok hóembert most sem fogunk építeni, de ez nem mindenhol van így. Következő összeállításunk tíz,…

A férfi, aki egy felhőkarcoló tetején kávézott - Eláll a lélegzeted, ha meglátod, mit vett videóra Femcafe 08:46 + Dubai koronahercege, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, akit gyakran Fazzaként is becéznek, talán az egyik leggazdagabb ember a földön, azonban amit lefilmezett Dubai felett, az felbecsülhetetlen, és eláll tőle a lélegzetünk. Ilyet tuti…

Ünnepi mártózás: így tartanak nyitva a vidéki fürdők Termálfürdő 07:30 + Fürdőzésre az ünnepek alatt is bőven nyílik lehetőség. Összeszedtük ábécérendben, hogyan lesznek nyitva a legnagyobb fürdővárosok fürdői.

2016 top boros könyvei a karácsonyfa alá Borászportál 20:20 + Karácsonyra ajándékot venni komoly kihívást jelenthet sokunk számára. Mielőtt egy másik cikkben egyéb ajándékötletekkel állnánk elő borkedvelő barátaitok és családtagjaitok számára, a 2016-ban megjelent top magyar boros könyveket…

Új turisztikai program indul magyar kezdeményezésre MMonline 08:57 + ENSZ Európai Parlament Magyar kezdeményezésre jöhet létre az Európa Turisztikai Fővárosa projekt, amely az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) egyik társprogramja lehet - jelentette be Ujhelyi István, az Európai Parlament közlekedési és turisztikai bizottságának…

Kettesbe kapcsol a Tokaj-hegyaljai kutatóintézet Borászportál 11:45 + Bor Tokaj Eddig is boldogan segített, januártól azonban intézményesített formában ad tanácsokat a Tokaji Borvidéki Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. 2017. január 1-től intézetünkben az eddigieknél szervezettebb formában folytatjuk a…

Kigyulladt az épülő Ferrari-élménypark Startlap 05:52 + Tűz ütött ki az épülő Ferrari-élményparkban Tarragona közelében. A lángok a velencei Szent Márk tér harangtornyának gipszkarton másolatában keletkeztek.

6 karácsonyi ajándék wellnessőrülteknek Startlap 05:49 + Téli ünnepek Karácsony Ajándéktippek a wellness megszállottjainak szaunasapkától a római kamillaolajon és sörös fürdőzésen át a masszázsbérletig.