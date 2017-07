Hűség és szerelem hosszú hétvégére

Máris itt a július? Túl rövid a hosszú hétvége? A kevesebb több ebben a két szuperromantikus városban! Olyan úti tippet hoztunk erre a hónapra, amelyek egy hosszú hétvégére szóló kiruccanáshoz is ideálisak. Júliusban tehát irány a szerelem és a hűség városa: Párizs és Sopron! Későn érkezett a jó idő, gyorsan a július, és az időjósok szerint a hét közepére a hőmérők higanyszálai is a tomboló nyárnak megfelelően kúsznak majd vissza. Így aztán erre a hónapra is két olyan úti tippet ajánlunk, amelyek bár a nagy balatoni és a tengerparti lázban égve biztosan nincsenek az első gondolataink között, egy kis csobbanással egybekötve gazdag pihenést ígérnek.