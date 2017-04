Ma van a napja, hogy kiszámolták a métert

A méret a lényeg. Egy méter a Párizson áthaladó negyed délkör tízmilliomod része - mondta ki a párizsi Konvent 1795-ben. Április 7-én be is vezették az új rendszert. Ma már nem tartjuk pontosnak, inkább a fény útjából számoljuk. Az ember egy méricskélős faj. Az idő, a tér, a tárgyak mérésének, összehasonlításának igénye egyidős az emberiséggel, mint talán a mondás: a méret a lényeg. Sokáig nem is volt ebből probléma, az elzártan élő közösségek nem csináltak gondot abból, hogy "mennyi az annyi": könyök, láb, hüvelyk, öl, a mértékegységek az emberi test tulajdonságain alapultak, illetve különböző tárolóedények kapacitásán.