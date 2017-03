CzechMassage - Massage 334 Videa 08:47 + A(z) "CzechMassage - Massage 334" című videót "awottrance" nevű felhasználó töltötte fel a(z) "felnőtt" kategóriába 2017-03-25 08:47:31-kor.

Durva: Ez történik a férfivel, miután bevette a Viagrát Blikk 08:03 + Sok ember küzd merevedési zavarral, vannak, akik ilyenkor a kék pirulához fordulnak. De vajon hogyan hat pontosan a szervezetre a Viagra?

CzechCasting - Nikola 3992 Videa 08:00 + A(z) "CzechCasting - Nikola 3992" című videót "awottrance" nevű felhasználó töltötte fel a(z) "felnőtt" kategóriába 2017-03-25 08:00:18-kor.

PublicAgent - Christina Shine Videa 06:36 + A(z) "PublicAgent - Christina Shine" című videót "awottrance" nevű felhasználó töltötte fel a(z) "felnőtt" kategóriába 2017-03-25 06:36:42-kor.

FakeHospita - Ellie Springlare Videa 06:03 + A(z) "FakeHospita - Ellie Springlare" című videót "awottrance" nevű felhasználó töltötte fel a(z) "felnőtt" kategóriába 2017-03-25 06:03:40-kor.

BrazzersExxtra - Kira Noir Videa 05:57 + A(z) "BrazzersExxtra - Kira Noir" című videót "awottrance" nevű felhasználó töltötte fel a(z) "felnőtt" kategóriába 2017-03-25 05:57:01-kor.

Ilyen arcot vág egy pornószínésznő, miközben megnézetik vele a filmet, amelyikben szerepel Player 23:39 + Vagyis az egyiket a sok közül. Merthogy Alison Rey-nek egész szép kis életműve van már, az egyszer fix. Őszintén megvallva, mi azt hittük, hogy a felfújt lőcsökön megedződött pornószínésznő legalább kicsit zavarba jön majd akkor, amikor…

Teljesen elvarázsolt minket, ahogy ez az ukrán fotós a női nem előtt tiszteleg (18+) Player 22:56 + David Dubnicskij Ukrajnából, a Dnyipropetrovszki területről származó fotós, és a képeit elnézegetve kétségünk sincs a felől, hogy teljesen odavan a nőkért. A fotói ellenállhatatlan békebeli hangulatot árasztanak, egyszerűen öröm magunkba…

"Sátáni lépés" - pornót sugároztak a vallási csatornán Blikk 21:55 + Dakar – Egy szenegáli vallási tv-csatorna nézői alaposan meglepődtek, amikor az egyházi műsoruk helyett felnőtteknek szóló filmet vetítettek.

Ezek a provokatív aktok sokkoltak az 50-es években NLCafé 21:00 + Tinédzserek, drogok, alkohol és szex: az 50-es évek fiataljairól készítette sorozatát az a fotós, aki maga is a züllött szubkultúrában élt.

Képsorozat, amit mi férfiak tudunk igazán élvezni – 30. rész 10/10 20:25 + Egy fotósorozat lényege, hogy elnyerje a látogatók tetszését, ami jelen esetben olyan férfiaknak szánt, lesből lőtt anyag, amire minden bőrdudás, nőkedvelő cimbink elismerően bólint. The post Képsorozat, amit mi férfiak tudunk igazán…

A hátulról behatolást még nem magyarázták el jobban Player 20:00 + Ne legyünk prűdek, mindannyiunkban megfordult már a gondolat, hogy milyen lehet a szex azzal a bizonyos másik nyílással. Viszont elég kényes téma, kínos megkérdezni a legalapvetőbb kérdéseket is ezzel kapcsolatban. De erre…

A tantrának csak egy kisebb része a szex 24 19:46 + De azért ha jól csináljuk, megszüntetheti akár a merevedési zavarokat is.

Elég rendesen meghúzták a tévében az Élet színésznőjét Player 18:36 + A Life főhősnője, Rebecca Ferguson már megtett ezt-azt azért, hogy ne gondoljunk rá jókislányként. Nemrég A fehér királyné című minisorozatban dobott le magáról mindent. És ez így jól is volt, mutatjuk, miért.

Anális szex Gwyneth Paltrow ajánlásával Velvet 17:44 + A jáde tojás és a vaginagőzölés után ez már nem is olyan meglepő.

A szép fenekek mesterének persze, hogy szép a feneke Nuus 17:15 + És persze testének nem csak ez az egy pontja különösen szemrevaló.

A régi sorozatok legjobb csajai Player 16:00 + Te még emlékszel, miért néztük az Akapulkó akciócsoportot? Ne adj' isten megvan, hogy miért bírtuk a Dempsey és Makepeace-t? Természetesen nem a sztori miatt. Most bemutatunk néhány olyan régi tévés nőt, aki rávett minket a…

Késő esti képcsokor szigorúan felnőtteknek 57. 10/10 15:57 + Ez a sorozat tartalmazza mindazt ami miatt a női nem rajongói vagyunk. Egyesek a farát, mások a mellét szeretik jobban de ezen a lakomán mindannyian jól fogunk lakni. Itt nincs tabu, csak a meztelen valóság. The post Késő esti képcsokor…

Fiatal, kacér és ami a legjobb, hogy odavan a facér 10/10 15:48 + 2 hír a témában Mint már megszokhattátok tőlünk igyekszünk az estéteket jobbnál jobb csajokkal feldobni. A célunk, hogy a bugyi oda kerüljön ahová való, azaz bokára. Higgyétek el a mostani sorozatban sem fogtok csalódni. The post Fiatal, kacér és ami a…

Perverz vallomás: szex hátulról, ahogy még sosem csináltad (18+!) Blikk 15:45 + A férfiak anális izgatása hetero körökben tabu. Gyakorlatilag imádják azzal rémisztgetni a srácokat, hogy „majd jól seggbe talál egy meleg csávó”, pedig ha tudnák, micsoda gyönyöröket tud okozni a fogadó félnek is a végbél izgatása!…

Gyönyörök szigete II. rész - Műveltség 2. fejezet Történetek 15:00 + 1 férfi, 7 biszexuális nő, 1 sziget és végtelen gyönyörök. FIGYELEM! A történet, már a fenti "alcímből" is következően, egy férfi és hét biszexuális nő kalandjait meséli el. Ebből, gondolom, egyértelműen következik, hogy egyáltalán…

Ez a szexi autómosás már majdnem pornó 10/10 13:26 + Ez a szőke bombázó úgy mos kocsit, mintha nem lenne holnap. The post Ez a szexi autómosás már majdnem pornó appeared first on 10/10.

Forró szelfiktől megyünk most a falnak 10/10 13:04 + A csajok imádnak szelfizni. Szelfiznek a buszon, a mosdóban, de még a kórházi ágyon is. Nem tudjuk, hogy ez miért jó nekik de nem is nagyon keresünk benne logikát. Egy dolog viszont biztos, egy erotikus képnek ami nekünk van címezve…

Gwyneth Paltrow: az anális szex már mindennapos dolog Blikk 11:22 + Úgy tűnik a színésznő felcsapott szextanácsadónak. Legutóbb azt nyilatkozta, hogy a nőknek hüvelytojást kéne a nemiszervükben hordaniuk, most meg egy kényes témáról, az anális szexről osztotta meg véleményét.

Őrület! 4 kilós melleket csináltatott magának a plázacica 10/10 10:23 + 2 hír a témában A nők nagy része elégedetlen a mellével és ha tehetné szívesen megcsináltatná azokat. Nincs ezzel baj, nem ördögtől való a dolog, csak sokan képesek túlzásokba esni és bohócot csinálni magukból. The post Őrület! 4 kilós…

Endrei Judit: 50 felett is van szex Bors Online 08:40 + A ma is fiatalos, szellemiségében pedig haladó és példamutató Endrei Judit már korábban is beszélt arról, hogy élvezi korát, hiszen teljes életet él. Most azt is elárulta a Best Magazinnak, hogy 50 felett sem áll meg az élet, akkor sem kell…

Koncert Történetek 08:00 + Amikor a zenekar fülsiketítő metálzenéjének utolsó foszlányai is elhaltak és az izgatott sikoltozó lányok is elhallgattak a nézőtéren, Jared a ceremóniamester a színpad közepére lépett. -Itt az idő! - kiáltotta miközben rámutatott az előzőleg…

Szex óvszer nélkül: "Nagyon megsértődtem, amikor a pasim megkért, hogy menjünk el szűrésre" NLCafé 07:00 + Tisztasági papír – tudod, mi az? Amikor az első óvszer nélküli szex előtt elmentek szűrővizsgálatra a csajoddal, pasiddal, hogy senki ne fertőzzön meg senkit, és boldogan lehessen óvszer nélkül szexelni. Sértődés, szakítás vagy teljesen…

Kissé kínos vallomás – Ezért szeretik a férfiak, ha lenyeljük Femcafe 21:30 + A nők egyik felének természetes, míg a másik ódzkodik tőle. De mit szeretnek ebben a pasik? Most ők maguk árulják el.

Ezt látja egy kanos férfiállat a szűk ruhákkal spékelt lánysportokból 10/10 19:37 + Mit is szerethet egy férfi a lánysportokban, ha egy eredményről megkérdezve annak ellenére sincs fogalma az eseményekről, hogy egész nap azt bambulta. Ha szűk ruhákkal spékelt sportágról van szó, akkor nincs több kérdés. The post Ezt látja…

Mutatjuk, hogyan kukkol az ember – fotók NLCafé 19:00 + A legtöbb emberben él egy voyeur: vonzzák az ablakok, a nyílások, amiken keresztül behatolhat mások intim terébe – mert az jó, izgató.

A mai vacsorát az ágyban szolgáljuk fel 10/10 17:01 + 2 hír a témában Mint már megszokhattátok tőlünk igyekszünk az estéteket jobbnál jobb csajokkal feldobni. A célunk, hogy a bugyi oda kerüljön ahová való, azaz bokára. Higgyétek el a mostani sorozatban sem fogtok csalódni. The post A mai vacsorát az ágyban…

A magyar hétévesek pornó-színezőjéhez jött a nap kommentje 10/10 16:54 + Ez bizony betalált, sírtunk a nevetéstől. The post A magyar hétévesek pornó-színezőjéhez jött a nap kommentje appeared first on 10/10.