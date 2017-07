Lengyel, osztrák, román és szlovák rendőrök is segítik magyar rendőrök munkáját a jövő heti Forma-1-es Magyar Nagydíj biztosításában - közölte a police.hu pénteken.

Több hibát is elkövetett, ám idővel értékelni tudja majd az ötödik helyet.

Fejben és fizikailag is tudta magát tartani – mondta.

Helybenhagyta az előzőleg megállapított büntetést a Sportdöntőbíróság is, a finn játékos nem léphet pályára az orosz csapatban.

Fabio Aru korábban két hegyi befutóval záruló szakaszon is megtréfálta Chris Froome-ot – az ötödik etapot megnyerte, a tizenkettediken pedig lerázta a címvédőt, és átmenetileg a sárga trikót is elvette tőle –, ezért is vártak sokan…