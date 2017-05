Nincs lova, de megüli: videó

Ló nélküli díjlovaglás hódít Finnországban - videó. Örömhír azoknak, akiket mindig is érdekelt a díjlovaglás, de sosem volt hozzá lovuk. Az új, elsősorban Finnországban hódító sportágat már több, mint tízezer ember végzi kitörő lelkesedéssel. A hobby horsing névre keresztelt tevékenységnek edzői is vannak, sőt, komoly versenyeken is el lehet indulni, ahol hasonló mozdulatokat kell végezni, mint egy rendes díjlovagláson, csak ló nélkül, lábunk között egy műlófejjel.