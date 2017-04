Nem kertelünk, belesünk: Otthonok a nagyvilágból

Less be a hétköznapi emberek lakásába. Hófehér falak és hatalmas ablakok jellemzik a svédek otthonát, de Kubában sok házban az ablakoknál nincs üveg. Amerikában szeretik a drága bútorokat. Svédországban az erkélyeket pihenésre használják, de mindenhol kihasználják a pincét is. Kubában fontosak a gyökerek, ezért sok antik tárgyat találhatsz otthonaikban. A lakások színesek, egyáltalán nem egyhangúak. Szeretik használni a fát.