A facebookozók 4 fő csoportja: Te hova tartozol?

A Brigham Young Egyetem kommunikációs tanszékén 48 állítást kellett osztályoznia 47 válaszadónak, a Q-metodológia szerint ez elég is a hiteles eredményhez. Csaknem kétmilliárd ember facebookozik a világon, ehhez képest kifejezetten meglepő, hogy mindez a kétmilliárd felhasználó besorolható mindössze négy kategóriába - legalábbis erre jutottak a Brigham Young Egyetem kommunikációs tanszékének kutatói, akik az International Journal of Virtual Communities and Social Networking folyóiratban publikálták eredményeiket.