ATV: Demcsák Zsuzsa jön, Mészáros Antónia megy

Távozik az ATV ismert arca, egyelőre nem is folytatja a tévézést Mészáros Antónia. Távozik az ATV-t Mészáros Antónia - ezt maga a műsorvezető-szerkesztő jelentette be az Egyenes beszéd című műsor hétfő esti adásában. Nem egy másik csatornához, hanem az Unicefhez igazol, ahol a magyarországi szervezetet vezeti majd ügyvezető igazgatóként. Úgy tudjuk, Mészáros Antónia helyett nyáron Rónai Egont veti majd be a csatorna, ősztől pedig a TV2-től érkező Demcsák Zsuzsa lép a helyére. Mészáros Antónia a Wikipedia róla szóló szócikke szerint a diplomáját az ELTE média szakán szerezte, majd a londoni BBC-nél dolgozott, ahol elsősorban dokumentumfilmek és politikai háttérműsorok készítésével foglalkozott.