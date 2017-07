A Szvingerklub című dán film valójában egy középkorú férfi életközépi válságát mutatja be, pedig ennél többet ígér.

A könyvtár már régóta több, mint a nyomtatott könyvek tára – ezt bizonyítja a Vörösmarty Mihály Könyvtár is, ahol újabb online szolgáltatás érhető el.

Őszintén: kellett nekünk új Pókember három évvel az előző bebukása után? Vagy még egy szuperhős a Bosszúállók már így is túlnépesedett csapatába? Költői kérdések – igazából tökmindegy, mert Peter Parker újra itt van. És bár hanyatt…

A Metropolitan-közvetítések jóvoltából ismerősek lehetünk a New York-i opera színpadán, de a New York Times videója a ház minden zeg-zugát feltárja. A zenekari büfétől a fodrásztárok és a szobrászműhelyen át a próbateremig…

Pápa – A nagy sikerrel adott székelykeresztúri, valamint kovásznai koncertek mellett jutott ideje Pápa Város Fúvószenekarának és hozzátartozóiknak a helyi nevezetességek feltérképezésére is.

TALIÁNDÖRÖGD Ludwig Emil újságíró jó hangulatú, sok érdeklődőt megszólító találkozón mutatta be új könyvét, amelyben személyes élményeivel ismerteti meg olvasóit.

Az amerikai premier után nem sokkal itthon is látható lesz a Star Wars - A végzet ereje.

Lollobrigida Sophia Lorennel való rivalizálását a korabeli sajtóban kebelháborúként emlegették: bár soha nem nyilatkoztak rosszat a másikról, soha nem játszottak együtt, s ha csak lehetett, még a találkozást is kerülték.

A Vígszínház Dosztojevszkij-adaptációjáról kérdezte a POSZT Híradó a két főszereplőt. “Nagyon nehéz a Bűn és bűnhődést adaptálni, minden rendező mást és mást próbál meg kihozni belőle. Michal Dočekal is azt mondta, hogy…

Jövőre kerül adásba a magyar Dawson és a haverok újabb szériája. A 3. évadot június közepén kezdték el forgatni. A stábhoz új arcok is csatlakoznak, például Pelsőczy Réka.

LENTI - Hagyományőrző céllal alakította ki Nagy M. Katalin azt a pajtát Lenti-hegyen, ahol több régi berendezési tárgy mellett például egy több mint 100 éves szövőszéket is kipróbálhatnak a látogatók.

Edgar Wrightnak pedig van is ötlete a második részhez.

A ma nyitó fesztivál területe a levegőből is elég jól fest!

Születésnapi ajándékként a 60 éves Fiat 500-nak az ikonikus olasz kisautó egy 1968-as eredeti példánya bekerült a New York-i Modern Művészetek Múzeumának (MoMA) gyűjteményébe.

Néder Panni már korábban nehezményezte, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan átrendezte a Túl a Maszat-hegyen rendezését, most pedig nélküle valósítják meg az ötletét a Vígszínházban.

Még csak ősszel jön az Elfeledve, de a világpremierrel egy időben lesz látható nálunk is, a trailere viszont már most nézhető, és még magyar vonatkozása is van.