Íme a bizonyíték arra, hogy az újrahasznosítás szórakoztató is lehet. Kreatív DIY-tippek következnek.

Idén is megrendezik, immár 24. alkalommal a Titanic Nemzetközi Filmfesztivált, én pedig továbbra is lelkesen próbálok minél több filmre eljutni, akárcsak

Zenés évadot hirdetett a 2017-2018-as színházi évadra a Soproni Petőfi Színház. Tizennégy darabot mutatnak be, tíz nagyszínházi és négy kamaraszínházi előadást – mondta a teátrum igazgató-főrendezője. Pataki András kiemelte: a zenés…

Frida Kahlo élete legalább olyan különleges és szürreális, mint alkotásai. Festményei többnyire önéletrajzi ihletésűek, de a mexikói hagyományok és a prekolumbián kultúra is erős hatással voltak rá. A viharos életű festőnőről a…

A Tankcsapda saját bevallása szerint kimondottan szeret turnézni. Mi sem bizonyítja ezt jobban,mint az, hogy Lukácsék tavaly 62 koncertet adtak. Sokszor játszottak kisebb klubokban itthon és külföldön is, és több nagy koncertet is…

Ha nem tudtad, hogy melyiket rosszabb moziban/mozi előtt enni, shaormát vagy popkornot, akkor most ki fog derülni.

A The Wanton Bishops Bejrútban, a világ kulturális kereszteződésében született, amelyet a zenéjük sokszínűsége is hűen tükröz. A banda április 8-án végre budapesti Dürer Kertbe érkezik, és szem- és fültanúi lehetünk, ahogy a blues...

Lapozható könyvek, társasjátékok, filmek és interaktív várostérkép segítségével mutatja be csaknem húsz neves magyar gyermekkönyv-illusztrátor Budapestet ábrázoló alkotásait az a kiállítás, amely április 12-én nyílik a fővárosban a…

Fényfestés, könyvbemutatók, ünnepi megemlékezések, maratoni versfelolvasás, valamint kiállítás-megnyitók is várják az érdeklődőket József Attila születésnapjához, április 11-éhez, a költészet napjához kapcsolódva…

A könyörtelenül múló idő, a történelmi véletlen és a sorsszerűség együtt annak érdekében léptek fel most, hogy Kovács András sajnálatos elmúlása kapcsán újból aktuális legyen beszélni a Hideg napokról. A film, és nyilván az alapját…

Kétezernél is többen indultak az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) programozó informatika kategóriában. A döntőbe végül csak ötvenen jutottak be, köztük egy nagykanizsai diák, Busa Máté, aki 100 százalékos…

A Zarándok Galériában mutatkozik be szombaton a budapesti festőművész, Szőke Péter, budapesti festőművész. A megnyitó egy rendhagyó performance-al kezdődik a Művészetek és Irodalom házában 16.00-kor, a Bauer Marcel…

Ha eddig nem tettétek volna, nézzétek meg az MTA helyesírással foglalkozó Facebook-oldalát. Legújabb posztjuk is hasznos - nem csak azoknak, akik érettségire vagy a rettegett helyesírási dolgozatokra készülnek.

Bár a szóról a szabálytalanságok bejelentésekor használt „cseréptörés” jut először eszünkbe, itt másról van szó. Valóban, valóságos tányérokat lehet – no jó, nem egymáshoz – de a falhoz vágni. Hátha csillapodnak ettől felhalmozódó…

A Nyíregyházi Városi Televízió főszerkesztőjének Tarczy Gyulának, Ha mikrofon kerül a kezedbe című könyvét mutatják be április 10-én, 16 órakor a Móricz Zsigmond Könyvtár kamaratermében.

A már korábban bejelentett rendező után a Dűne-remake forgatókönyvírója is igazi hollywoodi nagyágyú lesz.

Száz éve, 1917. április 6-án lépett be az Egyesült Államok az antant oldalán az akkor már harmadik éve folyó első világháborúba, hadat üzenve Németországnak. A háború ezzel lényegében eldőlt, bár a központi hatalmak - Németország és az…

A Let Me Out immár az ötödik dal a formáció rövidesen megjelenő új albumáról.