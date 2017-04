Vatikán: az egyetlen meleg miniszterelnököt a férjével fogadták

Mindenki követte a protokollt. Találkoztak Ferenc pápával is. A Római Szerződés hatvanadik évfordulója alkalmából több állam- és kormányfő is megfordult mostanában a Vatikánban. Mint például a luxemburgi miniszterelnök, Xavier Bettel, aki történetesen a világ egyetlen meleg kormányfője. A Vatikán pedig a hagyományos protokollt követve üdvözölte a vendég partnerét is, azaz Bettel férjét, Gauthier Destenay-t.