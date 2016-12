A tunéziai hatóságok letartóztattak három feltételezett dzsihadistát, aki kapcsolatban állt a berlini gázolásos merénylet elkövetőjével, Anis Amrival, egyikük az unokaöccse - jelentette be szombaton a tuniszi belügyminisztérium.

A Közép-Olaszországban egymást követő földrengések nyomták rá bélyegüket a 2016-os évre Itáliában, ahol a politikában is kisebb földindulás zárta az esztendőt az alkotmányos népszavazás és Matteo Renzi miniszterelnök ezt követő…

A török légierő által támogatott szíriai lázadók megöltek 68 dzsihadistát az észak-szíriai Báb városában szombatra virradó éjszaka, és a város körül napközben is folytatódtak a heves harcok.

És még két másik embert is, gondolom a merénylettel összefüggésben, amit a Milánóban agyonlőtt Anis Amri követett el. Ez egy bréking news, egyelőre ennyit tudunk. Amint lesznek részletek, visszatérünk még rá. UPDATE 13:44: Annyi…

A berlini karácsonyi vásárba kamionnal belehajtó Anis Amri hasonló háttérrel rendelkezik és ugyanolyan utat járt be, mint az Európában korábban merényletet elkövető dzsihádisták többsége. Ráadásul néhány hónapja még a rendőrség is…

Egymás fölött több nadrágot viselt Anis Amri, ami arra utal, hogy több éjszakát is az utcán töltött. Hátizsákjában egy holland telefonkártya, 1500 euró és fogkefe is volt – írták a szombati olasz újságok. A hatóságok eközben a Milánóban lelőtt…

A hatóságok most próbálják összerakni, hogyan telhetett Anis Amri, a berlini merénylő utolsó napja, mielőtt Milánóban lelőtték. Most attól tartanak, hogy az eset miatt Olaszország is a terrorizmus célpontjává válhat, holott eddig a…