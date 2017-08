A népszerű sorozat már 1998 óta szögezi a magyar nézőket a képernyő elé, amit valószínűleg a lengyelek is megirigyeltek, így elkészítették a saját verziójukat.

Berlin után Essenben nyitja meg második olyan központját a Facebook Németországban, ahol a jogsértő, illetve büntethető bejegyzések törlésével foglalkoznak majd - jelentette be a legnagyobb közösségi portál szerdán.

Jézus Krisztus három apostola is Julias városában született - írta a híres zsidó történész, Josephus Flavius. Aki aztán maga is küzdött Julias falai alatt a nagy zsidó felkelés idején, 67-ben az időszámítás után.

Adósságokat hajtottak be, és otthonaikból üldöztek el embereket az idős hölgyek.

Az előrejelzés szerint a román-magyar határral szomszédos megyékben 39 fok is lehet csütörtökön.

Ezt a francia kormányfő jelentette be.

Gorka Sebestyén többek között az Iszlám Államról és politikai korrektségről beszélt az MSNBC csatornának. Mutatjuk, miről is szólt a diskurzus.

Felárat számolnak fel a férfiaknak egy ausztrál kávézóban: a melbourne-i Handsome Her nevű hely 18 százalékkal többet számláz nekik, mivel egy nemrég megjelent tanulmány szerint átlagosan ennyivel keresnek többet, mint a nők.

Idén először a nagyok találkozóját tartották meg július 10–13. között Nagyberegen. A négynapos együttléten 23-an vettek részt. Ezalatt egyaránt jutott idő a test és a lélek ápolására is. Iván Gábor mezőgecsei, Pősze Roland…

Észak-Korea "a tűzzel játszik", ha továbbra is fenyegetődzik - fejtette ki újságíróknak Donald Trump amerikai elnök.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk profi bolygóvédőt keres a NASA. A különös álláshirdetésre egy 9 éves kisfiú is jelentkezett; mi több, a magát a “Galaxis őrzőjének” tartó Jack Davis választ is kapott az űrügynökségtől – írja az…