Titkos erdélyi üzem gyártja a Louis Vuitton luxusát

Hiába állítja azt a címke rajtuk, hogy Olaszországban készültek. A Guardian bejutott a titkos gyárba Nagydisznódon. Hiába szerepel a 'Made in Italy' felirat a luxusdivatmárka cipőin, ezek közül számos darabot Erdélyben, Romániában gyártanak. A világ egyik legismertebb elitmárkájának erdélyi gyárát a Guardian fedte fel szombaton. Mint a brit lap írja, a gyár létét meglehetősen titokban tartották, semmiféle árulkodó feliratot nem látni a környéken, az épületet pedig erősen őrzik. A menedzsment állítólag még arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy a Google-ben bármi nyoma legyen a gyár létezésének. (Ennek most a Guardian cikkével nyilván vége.)