Sok cég nem tudja, hogyan szervezze meg kibervédelmét TőzsdeFórum - 16:12 + A Thycotic bemutatta 2017-es kiberbiztonsági felmérését. A Cybersecurity Metrics Report (CMR) szerint a cégek 58 százaléka 1-esre vagy 2-esre értékeli cége biztonsági beruházásainak és teljesítményének mérését.

Drónozgatunk, drónozgatunk? Brutális bírság lehet a vége Pénzcentrum - 12:00 + Nemrég óriási visszhangot kapott a magyar sajtóban, hogy egy irányíthatatlanná váló drón betörte egy autó szélvédőjét Budapesten. Személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett, és ez az eset újra ráirányította a figyelmet...

A Gartner többszörösen elismeri a Fujitsu átfogó hibrid IT kínálatát Prim online - 11:24 + A Fujitsu az egyetlen olyan technológiai megoldásszállító, amely a Gartner három IT-infrastruktúra szállítási stratégiákat vizsgáló jelentésében is szerepel. A Gartner nemrég a „vezetők” (Leader) szegmensébe sorolta a Fujitsut az adatközponti…

Ilja van Sprundel ránézett a BSD kernelek biztonságára HUP - 10:26 + Népszerű feltételezés egyes körökben, hogy a BSD kernelek és kódok minősége jobb a Linuxénál. De vajon igaz-e ez? Az (el)ismert biztonsági szakember, Ilja van Sprundel úgy döntött, hogy utánajár ennek a teóriának. Valóban jobb a BSD-k…

Forróságban is pörög a hardverpiac Prohardver! - 09:28 + Befutottak a Kaby Lake-X processzorok, továbbá új monitorok, notebookok és más érdekességek is.

A HP és stratégiai partnerei virtuális valósággal robbannak be a Mars-versenybe Prim online - 08:51 + A HP Inc. és az NVIDIA a Technicolor , az Autodesk , az Unreal Engine , a Fusion , a Launch Forth és a VIVE közreműködésével létrehozta a “HP Mars Home Planet” nevű globális projektet, amely a virtuális valóságon keresztül…

A Grsecurity mögött álló Open Source Security Inc. beperelte a nyílt forrás egyik ismert szószólóját HUP - 19:06 + A nyílt forrás egy ismert szószólója, Bruce Perens nemrég arról írt blogján, hogy véleménye szerint a cégeknek távol kellene tartaniuk magukat a grsecurity.net-en keresztül értékesített Grsecurity terméktől, mert annak felhasználásával…

Melyik a legjobb internetes böngésző? Computerworld - 18:46 + A legtöbben a Google-féle Chrome-ra voksolnak, melynek használati aránya folyamatosan nő.

Napenergiával működő okospadot készített a pesti belvárosban egy magyar startup Híradó - 18:30 + A gyorsan merülő okoseszközök ingyenes, ráadásul valóban zöld feltöltésére ad lehetséges megoldást a Platio.

Hátsó kapuzik a Heriplor trójai Biztonságportál - 18:27 + ​A Heriplor trójai egy hátsó kapuval veszélyezteti az általa megfertőzött rendszereket.

Így dokkol egy vérbeli Szojuz-pilóta Index - 17:45 + Ritkán látott felvételen csodálhatjuk, miképp kapcsolódik a Nemzetközi Űrállomáshoz egy Szojuz MS-05 űrhajó.

Vékony, belépő szintű hálózati lejátszót villantott a Yamaha Prohardver! - 17:01 + Az NP-S303 lehetővé teszi egyes netes tartalmak elérését, valamint támogatja a vezeték nélküli technológiákat.

Elkészült a JetBrains Rider! HWSW - 16:21 + Nem fejlődik lassan a Visual Studio sem, de az új kihívó még magasabbra tekerheti az innovációs ütemet.

Elismerés az SAP-nek Mediainfo - 16:08 + SAP Hazai szoftvercég került a világ egyik legrangosabb HR versenyének shortlistjére.

Itt a kontroller, amit minden platformon használhatsz GameStar - 16:05 + Az ötletes eszközt már lehet támogatni a Kickstarteren, és ha elkészül, tényleg megkönnyítheti a játékosok életét.

A Coffee Lake processzorokhoz új alaplap kellhet iPON! - 16:01 + Fesztiválok Az ASRock illetékesei meggondolatlanul válaszoltak egy kérdésre, ám a választ rövid időn belül törölték is. Szerintük az új processzorokhoz új lapkakészlet kell majd

Jönnek a Skylake-X-et megtagadó X299-es alaplapok Prohardver! - 15:55 + Az Intel engedélyt adott ezek gyártására, de a dobozon fel kell tüntetni, hogy csak a Kaby Lake-X processzorokkal használhatók.

Automatikusan rakja a cáfolatot az álhírek mellé a Facebook Index - 15:46 + Amennyiben hoaxnak jelölnek valamit, akkor a rendszer kapásból hozzárendeli a bírálatot.

Szintet lép az analítika Computerworld - 15:28 + A felépítésüket és ember-gép kapcsolatukat tekintve minden eddigitől eltérő kognitív rendszerek megjelenése új korszakot nyitott az analitika történetében. Élenjáró szervezetek kisebb csoportja már élesben használja őket, de az IBM…

360 fokos szoftvertesztelés a Micro Focus Silk 18.0-val Prim online - 15:12 + A NetIQ Novell SUSE Magyarországi Képviselet bejelentette, hogy elérhetővé vált a Micro Focus Silk termékcsalád legújabb, 18.0 kiadása. A tesztelési keretrendszer segítségével a vállalatok egyszerűen, automatikusan hajthatnak vége…

VirtualBox 5.2 Beta 1 HUP - 15:10 + Generáció Google Oracle VM VirtualBox 5.2 Beta 1 Released! @OracleCloud @OracleLinux https://t.co/ynOd1sbd3F pic.twitter.com/lK4OiMmMmd — Oracle VirtualBox (@virtualbox) August 4, 2017 Megjelent a VirtualBox 5.2 első béta kiadása…

Az ember, aki egy napig gazdagabb volt, mint Bill Gates Index - 15:08 + Steve Jobs óta senki nem forgatta fel úgy az internetet, mint Jeff Bezos, az Amazon alapítója. Könyvesboltnak indult, az internet egyik legnagyobb és legfontosabb cége lett belőle. No profit, no problem!

BSD Now 205. epizód - FreeBSD Turning it up to 11.1 HUP - 15:00 + A new @bsdnow is OUT: https://t.co/4FTNLK8ZNI FreeBSD 11.1-RELEASE out, building a BSD home router, be your own OpenBSD VPN provider & more! — BSD Now (@bsdnow) August 3, 2017 A BSD Now egy heti…

Utálod, ha idegenek bámulják a kijelződet? Az Apple-nek lesz rá megoldása! iMagazin - 14:54 + Egyelőre még csak a tervezőasztalon, de a szabadalmi oltalmat már megkapták arra a speciális kijelzőtechnológiára, amivel te szabályozhatod, ki láthassa a telefonod, laptopod képernyőjét. Nincs is idegesítőbb annál, mint amikor azt…

Portolható Vulkan konstrukción dolgozik a Khronos Group Prohardver! - 14:49 + A frissen létrehozott munkacsoport egy univerzális, minden kritikus fontosságú API-ra jól ráilleszthető specifikációt szeretne létrehozni.

250 milliót toltak egy online hitelezőbe. Drága hiteleket ad gyorsan Bitport - 14:02 + Ez az eddigi legnagyobb fintechbefektetés, legalábbis Kínán kívül. A Softbank látott nagy fantáziát a kisvállalatokat hitelező Kabbage-ben.

Jannik Haargaard a Zyxel új európai elnöke Mediainfo - 13:39 + Idén nyártól a korábbi pénzügyi alelnök, Jannik Haargard tölti be a Zyxel európai elnöki pozícióját - tette közzé a tajvani hálózati kommunikációsgyártó.

Személyi asszisztenssé fokozták le a Terminátort Prohardver! - 13:15 + A Terminator T-800 Endoskeleton rendelkezik beépített hangszórókkal, HD kamerával és hanggal is vezérelhető.

A napelemek invertereiben találtak súlyos sebezhetőséget IT café - 13:13 + A hibákat felfedő kutató szerint óriási káoszt okozhatnának támadók, ha kihasználnák a réseket. A gyártó hárít.

Robot végzi a piszkos munkát Prim online - 12:24 + A takarítás általában nem tartozik a kedvenc elfoglaltságaink közé, de ma már gyorsan és könnyen rábízhatjuk a kellemetlen feladatot egy házi robotporszívóra.

A Chrome Web Developer kiegészítője kártékony kódot tartalmazott IT café - 12:20 + Valaki bejutott a fejlesztő Google fiókjába, aztán kiegészítette a modult saját JavaScript kódjával.

Facebook Wars: A klónok háborúja Híradó - 12:19 + Tudjuk, a Facebook régen szemérmetlenül másolja a Snapchat összes sikeres húzását. Vajon milyen eredménnyel?

Népellenes kijelentéseik miatt kell frissíteni a kínai robotokat Bitport - 12:03 + Ideiglenesen két chatbotot is kivontak a forgalomból Kínában, amiért politikailag inkorrekt megjegyzéseket tettek. Eközben az internetszolgáltatók már edzenek a közelgő pártkongresszusra.

Kiderült, hogy a vizet is bírja a OnePlus 5 PCWorld - 12:00 + A OnePlus egyik menedzsere érdekes dolgokat árult el - kiderült például, hogy az esőt és a fröccsenéseket is bírja a OnePlus 5.

Turbózta a One-t a Corsair Prohardver! - 11:58 + A három új változat a One Pro szériába érkezik, és már GeForce GTX 1080 Ti-vel, illetve más finomságokkal is kérhető.

Új képstabilizátorral, 10–14-szeres optikai nagyításra képes vadonatúj távcsövek a Canontól PC Pult - 11:54 + Három új, 10-szeres, 12-szeres és 14-szeres nagyítást kínáló távcsövet mutatott be a Canon, amelyek a 10x32 IS, a 12x32 IS és a 14x32 IS típusjelzést viselik. Ezek az első olyan távcsövek, amelyek a Canon új, objektíveltolásos elven működő…

Ubuntu 16.04.3 LTS HUP - 11:52 + Az Ubuntu csapat nevében Adam Conrad bejelentette az Ubuntu 16.04.3 LTS elérhetőségét: Idézet: The Ubuntu team is pleased to announce the release of Ubuntu 16.04.3 LTS (Long-Term Support) for its Desktop, Server, and…

Mentorkereső szolgáltatással bővül a LinkedIn HWSW - 11:32 + Nyilvánosan is elindította a LinkedIn a mentorkereső funkciót, amellyel mentorok és mentoráltak kereshetik egymás profiljait. Az új szolgáltatás például a karrierváltókat segíti, miközben megpróbálja növelni az aktivitást a felületen.

Kampány indul a Z generáció digitális edukációjáért Mediainfo - 11:00 + A kezdeményezés célja a digitális edukáció, illetve a Z generáció tartalomfogyasztási szokásainak mélyebb megismerése.

Ezt tudja a Radeon RX Vega 56 PCWorld - 10:30 + Előkerültek a videokártya mérési eredményei, amelyek alapján lepipálja a GeForce GTX 1070-et.

Itt a JetBrains többplatformos .NET IDE-jének első kiadása Prog - 10:30 + A JetBrains a napokban kiadta eredetileg még tavaly beharangozott új, platformfüggetlen .NET-es IDE-jének első stabil kiadása. A Rider a JetBrains hagyományos termékeiben is használt IntelliJ platformját, valamint a ReSharper…

Megválik a Symantec a problémás üzletágától Biztonságportál - 10:27 + ​A Symantec úgy döntött, hogy eladja a digitális tanúsítványokkal foglalkozó üzletágát az elmúlt időszak afférjait követően.

WikiLeaks: Dumbo, a webkamerák réme IT café - 10:22 + A CIA által használt eszköz leállítja a felvételt, ha kell bizonyítékot is hamisít. A Microsoft operációs rendszerein hatékony.

Így változnak a hangsúlyok az IT-szakmák között Bitport - 10:18 + A Java egyelőre verhetetlen, mégis van némi átrendeződés. Egyre nagyobb az igény a speciális ismeretekre.

A Threadripperekhez készültek a Noctua új processzorhűtői iPON! - 10:01 + Az osztrák gyártó három népszerű processzorhűtőjét alakította át egy kissé, így a kétszeresére növelt talpazaton keresztül már hatékonyan veszik át a hőt.

Nevesíthető a felhasználó az anonim böngészési adatokból is Index - 10:01 + Milyen pornót szeret a bíró, milyen gyógyszert szed a képviselő - ilyesmiket lehet visszafejteni a könnyen megszerezhető adatokból.

Okosépületek kiberbiztonsága Computerworld - 10:00 + A fizikai és digitális világot egy fedél alá hozó okosépületek nyílt architektúrák és hálózati technológiák segítségével gyűjtik össze és osztják meg a létesítményeket működtető rendszerekből érkező adatokat, hogy összekapcsolják és…

Betegségkapcsolati térkép MedicalOnline - 10:00 + Oktatás Térkép A 250 legfontosabb betegség közti kapcsolatokat mutatja meg az SE kutatói részvételével készült új térkép, adja hírül a semmelweis.hu.

Ezért is veszélyes a torrentezés MMonline - 09:59 + Hacker Bármennyire népszerű, a torrentezés kifejezetten nagy veszélyeket rejt felhasználók tömegeire nézve. Az egyértelmű jogi problematika, azaz a zenészek, filmkészítők és szoftvergyártók szerzői jogainak megsértése mellett már egy…

Megérkezett európába az ujjlenyomatolvasós bankkártya FinTechRadar - 09:20 + Az új azonosítási mód a tesztelők szerint kényelmesebb a PIN-kódnál. Igaz, tényleg nem felejtette még senki el az ujjlenyomatát

Letartóztatták a WannaCry ellen fellépő szakembert IT café - 09:04 + Kibertámadás Az amerikai hatóságok szerint Marcus Hutchins múltja egyáltalán nem tiszta, mivel egy különösen súlyos bűncselekmény-sorozat részese volt.

Autók hálózatban Computerworld - 09:00 + A jövő közlekedésének meghatározó jellemzője a hálózatba kapcsoltság. A járművek rádiós kommunikációval tartják a kapcsolatot a külvilággal: adatokat továbbítanak magukról és fogadnak kívülről. A jelenség már létezik,…

Egy órányi gameplay videó jött a Wolfenstein II-ből PC Fórum - 09:00 + A Wolfenstein sorozat rajongói minden bizonnyal már - a kánikula ellenére is - erősen melegítik gépüket a széria ősszel érkező legújabb folytatásának fogadására. Ők biztosan örülnek majd az alábbi három, frissen megjelent…

Módosított hűtők a Noctua műhelyéből Prohardver! - 08:55 + A Ryzen Threadripper és az EPYC processzorokhoz dedikált variánsokkal jelentkezett a gyártó.

A HP új portfóliója forradalmasítja a VR piacot Prim online - 08:42 + A HP bejelentette új kereskedelmi forgalomba szánt virtuális valóság (Virtual Reality, VR) megoldását, amely egy teljesen új megközelítés eredményeként forradalmasítja a VR piacot.

A nap képe - forrasztási wtf HUP - 08:31 + that's the most creative electronics rework I've ever seen on a prototype PCB I received pic.twitter.com/GJekQxPKJB — LaForge (@LaF0rge) August 2, 2017

Biztonságos távmunka a nagy hőségben Biztonságportál - 08:27 + ​Nyáron a szokásosnál is gyakrabban fordul elő, hogy az alkalmazottak távoli helyről használják a céges erőforrásokat, alkalmazásokat és adatokat.

Augusztusi processzor-ajánló gamer szemmel ! Rendszerigény - 08:19 + Az AMD a Ryzen 7 és Ryzen 5 processzorok mellett piacra dobta négymagos Ryzen 3 processzorait, így kiszélesedett a processzorok palettája, ami vásárláskor több alternatívát jelent a felhasználóknak. Mai ajánlónkban három árkategóriába…

Feljelentették a Mol Bubi adatbázis kiszivárogtatóját IT café - 08:15 + A kiberbiztonsági szakember szerint súlyos bűncselekmény történt, és a történtek ártanak az etikus hacker szakmában dolgozóknak.

Hogyan működnek a zsarolóprogramok? Computerworld - 08:00 + A zsarolóvírusok fejlesztése, terjesztése és a váltságdíj beszedése voltaképpen egy jól szervezett illegális üzleti vállalkozásnak tekinthető.

Ezt a Threadripper kidobozolós videót mindenképpen látnod kell PC Fórum - 08:00 + Bár már korábban is megmutattuk, hogy az AMD brutálisan gyors új processzora, a Threadripper milyen különleges csomagolásban érkezik, ezt a videót annak is érdemes megnéznie, aki akkori cikkünket is olvasta már. A felvétel ugyanis az új…