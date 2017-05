#linux #kernel Linux 4.11 https://t.co/rPYSnmKAvb #lkml — Linux Kernel Mail (@linuxlkml) May 1, 2017 Linus kiadta a 4.11-es kernelt. Ez természetesen egyben azt is jelenti, hogy megnyílt a 4.12-es kernel fejlesztési ciklusának…

Clement Lefebvre megejtette a szokásos havi hírlevelét, amelyben beszámol a Linux Mint-tel kapcsolatos, következő havi teendőiről, amelyek közül most az egyik legjobban várt a következő verzió megjelenése, no meg persze a neve. Mint a…

A BSD Now egy heti rendszerességgel megjelenő video podcast, amelynek célja a BSD operációs rendszerek népszerűsítése, illetve a már meglevő felhasználók friss BSD-s információkkal, hírekkel való ellátása. A BSD Now egyik…

A fenti videó egyértelműen igazi csemege lehet a PC Fórum minden olvasója számára - azoknak is, akik már a múlt évezredben is foglalkoztak számítógépekkel, és azoknak is, akik már az ezredforduló után találkoztak ilyen…

#OPNsense 17.1.5 has been released. Stay safe out there. :) https://t.co/b30j5e1Asi — OPNsense (@opnsense) April 24, 2017 Megjelent a pfSense-fork OPNsense 17.1.5-ös kiadása. Részletek a bejelentéseben.