A legtöbb havat a stájer és alsó-ausztriai hegyek kapták az utóbbi napokban, több rekord is megdőlt.

A szerdai 45 centis havazást követően továbbra is vannak megközelíthetetlen útszakaszok Heves megyében, a Magyar Közút folyamatos elhárítási és síkosság-mentesítési munkákat végez.

A rendkívüli időjárás miatt továbbra is több út járhatatlan, több település nem, vagy csak részben megközelíthető - közölte a rendőrség péntek délután honlapján.

A fővárosi és az országos hajnali hidegrekordok is megdőltek pénteken - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Kékestetőn mínusz 7 Celsius-foknál is hidegebb volt, Lillafürednél 50 centiméteres hó van.

Nemsokára visszatér az esős, szeles idő, ráadásul a levegő is durván lehűl.

Lezárták a Rám szakadékot, a Prédikálószéket, valamint az Országos Kéktúra egy szakaszát is.

Sosem volt még ilyen hideg az országban, legalábbis ilyenkor. Az országos és a fővárosi hidegrekord is megdőlt. Ráadásul 9 település még mindig el van zárva a külvilágtól.

A fővárosi és az országos hajnali hidegrekordok is megdőltek pénteken. A rendkívüli időjárás miatt néhány település most is megközelíthetetlen.