A NYT Madridból megkongatta a vészharangot: visszatért a nacionalizmus!

A vezető amerikai lap, a New York Times (az MTA Nyelvtudományi Intézete által előírt kötelező névelődadogásban: „a The New York Times”) több mint öt oldal terjedelmű madridi tudósításában rémiszti meg globális olvasótáborát azzal, hogy – mint a riport kulcsmondata kiáltja – „Ma, amint Európa közeledik az új évezred harmadik évtizedéhez, a…