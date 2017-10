Nyugdíjemelést jelentett be Lázár

Lesz nyugdíjprémium 2017 novemberében - jelentette be Lázár János csütörtökön Budapesten.

Novemberben nemcsak az infláció egyszeri korrekcióját kaphatják meg a nyugdíjasok, hanem prémiumot is kapnak. A kormány szeretne decemberben is pénzt vagy utalványt adni az időseknek, de ennek mértéke még kérdéses - jelentette be csütörtökön Lázár János kancelláriaminiszter.