Nyugdíjprémium érkezik novemberben

Lázár János csütörtökön többek között bejelentette, lesz nyugdíjprémium 2017 novemberében és a kormány dolgozik azon is, hogy kaphassanak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok.

A nyugdíjkiegészítés és az egyszeri prémium mellett a kormány szeretne decemberben ismét Erzsébet-utalványokat is adni a nyugdíjasoknak - hangzott el a csütörtöki századik Kormányinfón. Lázár János emellett arról is beszélt, hogy...

Napi - Ma 19:45 Gazdaság +

A nyugdíjasok a nyugdíjkorrekció mellett nyugdíjprémiumot is kapnak, sőt az év végén tavalyhoz hasonlóan Erzsébet-utalványos ajándékot is - jelentette be Lázár János.