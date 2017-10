Máris költözik egy katalán gyógyszergyártó a függetlenségi törekvések miatt

Kitekintő - Ma 17:48 Külföld +

Miközben a katalán függetlenséget követelők az EU, a spanyol király és a spanyol miniszterelnök elítélő véleménye ellenére is kitartanak az elszakadás szükségessége mellett, egy tőzsdén jegyzett katalán gyógyszergyártó, az Oryzon Genomics már be is jelentette, hogy Barcelonából Madridba teszi át székhelyét.