Erdogan ajtót mutatott Brüsszelnek

Privátbankár - Ma 17:15 Gazdaság +

Egyre inkább lekerül az asztalról Törökország EU-tagsága, egyrészt mert az öreg kontinens nem nézi jó szemmel Erdogan tisztogatását az ellenzék közt, másrészt a csatlakozási tárgyalások egyébként is lassan 11 éve húzódik. A török elnök most már arról beszél, hogy nekik tulajdonképpen nem is kéne az EU.