Forma-1: Verstappen nyert, de Hamilton is örülhet

Lewis Hamilton, a Mercedes világbajnoki éllovasa az első rajtkockából indulhat a holnapi versenyen – időmérős körével saját magát is meglepte.

Max Verstappen legyőzte Lewis Hamiltont az F1-es Malajziai Nagydíjon, s karrierje második futamgyőzelmét aratta. Hamilton vb-előnye így is nőtt, immár 34 pont az utolsó helyről a negyedikre felzárkózó Sebastian Vettellel szemben. A Ferrari pilótája nagyot mentett, de csapattársa volt a nap vesztese, Kimi Räikkönen a 2. helyről el sem tudott…

Max Verstappen legyőzte Lewis Hamiltont az F1-es Malajziai Nagydíjon, s karrierje második futamgyőzelmét aratta. Hamilton vb-előnye így is nőtt, immár 34 pont az utolsó helyről a negyedikre felzárkózó Sebastian Vettellel szemben. A Ferrari pilótája nagyot mentett, de a leintés után Lance Stroll-lal ütközve lebontotta a Ferrarit. Csapattársa vol

Formula - Tegnap 09:03 Forma1 +

A Malajziai Nagydíj szombati edzésének eredménye valamelyest a péntek délutáni állapotokat tükrözte. A Ferrari autói ezúttal is az élen zártak, miközben a Mercedesnél még most is eltérő beállításokat próbálgattak.