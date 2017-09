Bevetik a dánok a hadsereget a német határon

Dánia péntektől katonákat vet be a Németországgal közös határán, feladatuk a rendőrségi erők tehermentesítése lesz a migrációs hullám miatt 2016 januárjában bevezetett határellenőrzések során.

Magyarországon egyfolytában halljuk a felháborodást a határzár miatt, ennek ellenére úgy tűnik, most Dánia is követi a magyar példát: péntektől katonákat vet be a Németországgal közös határán.