„Példaértékű, ahogyan Magyarország az üldözött keresztényeket segíti” Híradó - Ma 18:25 Külföld + A magyar kormány segítsége kiváló példája annak, hogy mit tehet egy kabinet az üldözött keresztények megsegítésére - nyilatkozta Stephen Rasche, az Aid to the Church in Need (ACN) katolikus jószolgálati világszervezet ninivei újjáépítési projektjének felelőse az MTI-nek a csütörtökön Rómában tartott nemzetközi konferencián, amelyen Azbej…

