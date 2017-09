Két esztendő múlva Budapesttől a Balatonig ér majd a bicikliút

2019 nyarára elkészülnek a Budapest–Balaton kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztések, így a fővárosból kerékpáron is el lehet majd jutni a Balatonra – jelentette be Révész Máriusz, a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos tegnap Velencén, ahol bemutatták a Velencei-tó kerékpáros-forgalmát számláló berendezést.

2019 nyarára elkészül a Budapest-Balaton kerékpárút - jelentette be Révész Máriusz.

2019 nyarára elkészülnek a Budapest-Balaton kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztések, így a fővárosból kerékpáron is el lehet majd jutni a Balatonra – jelentette be a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos hétfőn Velencén. Révész Máriusz hangsúlyozta, hogy a következő két évben “soha nem látott mértékű”,…

2019 nyarára elkészülnek a Budapest-Balaton kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztések, így a fővárosból kerékpáron is el lehet majd jutni a Balatonra – jelentette be a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos hétfőn Velencén, ahol sajtótájékoztatón mutatták be a Velencei-tó kerékpáros forgalmát számláló…