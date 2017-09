Meghalt Charles Bradley

Elhunyt Charles Bradley korábbi James Brown imitátor, a „soul visító sasa”. Első albuma csak 62 éves korában jelent meg, igazán filmbe illő a története (igazából erről szól a Charles Bradley: Soul of Amerika című film is). Dolgozott kétkezi munkásként, de volt hajléktalan is, míg a 2000-es években szerződést nem kapott, majd megjelent…