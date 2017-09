Öldöklő verseny kezdődött: valami történik Debrecenben

Privátbankár - Ma 08:30 Gazdaság +

Gyorsan fejlődik Debrecen és agglomerációjának ingatlanpiaca - az ingatlanokért munkások, egyetemisták és külföldi befektetők is versenyben vannak. A környező településeken még olcsóbban lehet ingatlanhoz jutni, de a be- és kiköltözőkkel együtt az ingatlanárak is folyamatos mozgásban vannak. A piaci mozgások miatt a beruházók…