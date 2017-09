Kétéves átmeneti időszakkal tolódhat ki a Brexit

Theresa May csütörtökön szokatlanul hosszú, két és fél órás kabinetülést tartott, melyen szóba került az is, hogy Nagy-Britannia a Brexit időpontjától számítva két évig terjedő átmeneti időszakról kötne megállapodást az Európai Unióval.

Theresa May brit miniszterelnök londoni kormányforrások szerint "nyitott és nagyvonalú" javaslatot tesz pénteki firenzei beszédében az Európai Uniónak.

Pénteken beszédben jelentik be az ajánlat részleteit, de már most is lehet róla tudni pár dolgot.