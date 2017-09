Privátbankár - Ma 06:07 Külföld +

Az amerikai elnök keddi, az ENSZ-ben tartott beszédére reagált Irán, miután indokolatlanul kikapott az elnöki beszédben, valamint Oroszország is, egyrészt Iránt védendő, másrészt a koreai helyzethez is volt hozzáfűznivalója, végül az orosz-amerikai fegyverzetkorlátozási szerződések megszegése is napirendre került.