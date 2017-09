Új világ köszönt be a bankszektorban

GazdaságPortál - Tegnap 16:39 Gazdaság +

A fintech vállalkozások lényegi változásokat hoztak a pénzügyi szolgáltatók közötti verseny alapjaiban, azonban magát a versenykörnyezetet még nem alakították át – többek között ezt állapította meg a Világgazdasági Fórum és a Deloitte Consulting „Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services” című közös…