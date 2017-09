Tartja az alacsony kamatot az MNB

Tovább lazít, és nem fél semmitől a jegybank, amennyiben az inflációs cél eléréséről van szó – jelentette be tegnap Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A jegybank új intézkedéseket vezetett be, amitől a rövid és hosszú hozamokban is csökkenést vár, ugyanakkor nem lépett annyira agresszívan, ahogy azt a piacon várták.