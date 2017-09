Rúzsa Magdi a lagzijáról is mutatott képet

Rúzsa Magdi a lakodalomról is posztolt a közösségi oldalán, így bepillantást nyerhettünk a kulisszák mögé: az biztos, hogy hatalmas buli volt!

Rúzsa Magdi férjhez ment, és most a lagziból megmutatott egy fotót rajongóinak. Magdi csodaszép menyasszony volt, ruháját már korábban megmutatta, most pedig a lagziba is bepillantást engedett egyetlen fotó erejéig “Két cipőt széttáncoltam, és együtt tombolhattunk a vendégeinkkel reggelig.” – osztotta meg élményét az énekesnő a Facebook…