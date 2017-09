"Az iskolában kellene demokráciát tanulni, nem az utcán"

HVG - Ma 12:05 Belföld +

„Éreztem, hogy nem én vagyok az az igazgató, akit ez az oktatásirányítás igényel" - mondta a júliusban leváltott makói iskolaigazgató, Rója István, aki most az MSZP színeiben indul a választásokon, de elárulta, akár a Jobbikkal közös jelöltként is elindult volna. Portré az egykor birkózó Rója Istvánról, akinek most Lázár Jánossal kell birokra kelni