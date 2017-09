Két héten belül két új ország is születhet

Privátbankár - Ma 06:07 Gazdaság +

Két népnek fogyott el a türelme, nem akarnak várni, népszavazást tartanak a teljes függetlenségről, noha most is nagyfokú szabadságot élveznek. Úgy érzik azonban, ha a skótok szavazhattak, őket is megilleti a jog. Hasonlóságok és különbségek a katalán és a kurd függetlenségi törekvés között.