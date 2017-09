Afrikai vírus terjed Olaszországban

Negyvenhétre emelkedett Olaszországban szombatra a chikungunya-láz betegeinek száma. A legtöbb fertőzöttet a közép-olaszországi Lazio tartományban regisztrálták, azonban a vírus már az ország más részein is megjelent.

Azt is tudják a kutatók, mi által került az országba a vírust terjesztő szúnyogfaj, ami már az ország több más részén is megjelent. Egy másik vírus miatt több más helyen is leállították a véradásokat.