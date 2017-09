Sikeres a magyarországi dohányzásellenes program

Fontos, a társadalom jövőjét nagyban befolyásoló harcba fogott korábban a kormányzat, a népegészségügyi akcióterv segítségével ma is küzdelem folyik a dohányzás és az egészségtelen élelmiszerek ellen – erről a miniszterelnök beszélt a hét elején az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális bizottságának négynapos budapesti…

Híradó - Ma 09:02 Belföld +

500 küldött, 50-nél is több tagozat: Budapesten ülésezik a WHO Európai Regionális Bizottsága. A világszervezet üdvözölte a Magyarországon működő egészség- megőrző programokat. Mint amilyen például a mindennapos testnevelés. De a romák egészségügyi ellátása és az egészségügyre szánt összegek is szóba kerültek.