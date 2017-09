Bemutatkozott az új iPhone X teljes előlapot fedő kijelzővel 24 - Ma 19:21 Mobiltech + Az Apple bemutatta az iPhone 8 és 8 Plust, az iPhone X jubileumi csúcsmobilt, az Watch series 3 okosórát, illetve egy 4K HDR támogatással bíró Apple TV-t.

Amire mindenki várt: megérkezett az iPhone X Player - Ma 21:27 Mobiltech + Hatalmas kijelzővel, viszont ujjlenyomat-olvasó nélkül mutatkozott be az Apple jubileumi telefonja, ami radikálisan szakít az eddigi iPhone-okkal.

Bemutatkozott az iPhone 8, 8 Plus és az iPhone X Mobilarena - Ma 21:00 Mobiltech + A tizedik születésnapnak megadják a módját: a frissen átadott Steve Jobs Theaterben tartották az új iPhone-ok bemutatóját. Qi-töltés, Super Retina kijelző és Face ID.

Bemutatták az Apple Watch Series 3-at és az Apple TV 4K-t! iMagazin - Ma 20:00 Mobiltech + A találgatások beigazolódtak, az Apple a 3 új iPhone modell mellett bemutatta az Apple Watch Series 3-at és az Apple TV 4K-t is. Az óra LTE képes lett, az Apple TV pedig, ahogy a neve is mutatja 4K minőségű filmre és játékra is alkalmas lesz, ezt utóbbit pedig A10X processzor hajtja majd. Lássuk részletesebben, mik az […]

Jön a jubileumi iPhone csúcsmobil 8400 Info - Ma 19:06 Külföld + Kedden este mutatja be az Apple az iPhone 8 és 8 Plus készülékeket, e mellé egy jubileumi csúcsmobil is várható. A kiszivárgott hírek szerint ez az X nevet kapja és OLED kijelzővel érkezik. Valamivel 1000 dollár feletti áron lesz megvásárolható. Az esemény különlegességét egyrészt az adja, hogy az első iPhone-t éppen 10 éve mutatta be …

Ma debütál az Apple új csúcsmodellje – ha megkapaszkodott, már mutatjuk is az árát Propeller - Ma 12:53 Belföld + Az Apple Parkban lévő Steve Jobs Theaterben ma mutatja be a cég az iPhone 8 és 8 Plus készülékeket, ami mellé érkezik majd egy jubileumi csúcsmobil is. Jubilál az iPhone, hiszen az elsőt 10 évvel ezelőtt mutatták be. Az Apple, szokásához híven, élőben közvetíti majd az eseményt. Kína legnépszerűbb mikroblogjára már kikerült egy kép, amelyen…