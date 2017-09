Erről lesz szó a Fidesz velencei frakcióülésén

Több személyi döntés is születik a Fidesz-KDNP szerdán kezdődő háromnapos frakcióülésén - például az új Fidesz-frakcióvezető személyéről, aki várhatóan Gulyás Gergely lesz. A tanácskozáson a miniszterelnök és a kormány tagjai is előadást tartanak majd, és napirenden lesz egyebek mellett a kötelező betelepítési kvóták ügye, valamint a…

Szerdán kezdődik, a kvótáról is szó lesz.

Több személyi döntés is születik a Fidesz-KDNP szerdán kezdődő háromnapos frakcióülésén – például az új Fidesz-frakcióvezető személyéről, aki várhatóan Gulyás Gergely lesz. A miniszterelnök és a kormány tagjai is előadást tartanak majd, és napirenden lesz egyebek mellett a kötelező betelepítési kvóták ügye és a népesedéspolitika.

Napi - Tegnap 20:00 Belföld +

Több személyi döntés is születik a Fidesz-KDNP szerdán kezdődő háromnapos frakcióülésén - például az új Fidesz-frakcióvezető személyéről, aki várhatóan Gulyás Gergely lesz. A tanácskozáson a miniszterelnök és a kormány tagjai is előadást tartanak majd, és napirenden lesz a kötelező betelepítési kvóták ügye és a népesedéspolitika is.