Hatályon kívül helyeztek egy 500 milliós sikkasztási ügyet Debrecenben

A nagykanizsai, a zalaegerszegi és a keszthelyi járásbíróságokon is „nagyüzem” van a mai napon. Bíráik elé állnak a vádlottak, akik egy alkoholbeteg nőt kihasználva költöztek be annak lakásába, aztán az a terhelt is, akit azzal vádolnak, hogy közel 15 millió forintos kárt okozott a magyar állam költségvetésének. Keszthelyen pedig egy…