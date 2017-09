Csak a Richter nem bukott a héten

Az előző hetinél alacsonyabb forgalom mellett csökkent a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX pénteken 37 596,75 ponton fejezte be a kereskedést, 123,15 ponttal, 0,33 százalékkal alacsonyabban az előző heti záró értékénél.

Az előző hetinél rosszabbul teljesített a BUX, a forgalom is elmaradt a várttól. A vezető részvények alig mocorogtak, miután Budapest is átvette a nyugat-európai és a világpiaci feszültséget, amit Észak-Korea és a hurrikánszezon beköszönte okozott, ezek uralhatják majd a jövő heti kereskedést is. Lássuk, mi történt az elmúlt héten!