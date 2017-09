US Open: Nadal negyedszer jutott döntőbe New Yorkban

A világranglista-vezető spanyol Rafael Nadal és a 28. helyen kiemelt dél-afrikai Kevin Anderson játssza a férfi egyes döntőjét a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Az idei US Open női mezőnyének elődöntőjébe négy amerikai játékos jutott be, közülük Madison Keys és Sloane Stephens játszik majd a fináléban. Az már biztos, hogy új Grand Slam-győztest avatnak majd New Yorkban.