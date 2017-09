Az USA megkezdte a defenzívát: hadihajókat mozgósít 888 - Ma 08:58 Külföld + Az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót, az Iwo Jima és a New York nevű partraszálló hajókat is mozgósítják, hogy segítséget nyújtsanak azokon a területeken, amelyeken a hét végén várhatóan végigsöpör az Irma hurrikán - jelentette be pénteken az amerikai haditengerészet.

Magyar mérnök segít a hurrikán sújtotta szigeten Propeller - Ma 13:22 Külföld + Számos nemzetközi katasztrófa helyzetben bevetették már azt a hordozható mobilhálózatot, melynek prototípusát magyar mérnökök, a Vodafone Magyarország rádiós hálózat üzemetetési szakértői, Pervai Csaba és Tóth Róbert tervezték. Utóbbi egy Vodafone önkéntesekből álló nemzetközi csapattal péntek reggel Guadeloupe szigetére indult, hogy…

A Vodafone is beszállt az Irma okozta problémák megoldásába VG - Ma 12:12 Gazdaság + Vodafone mérnökök segítenek az Irma hurrikán sújtotta területeken, segítve a kommunikációs lehetőségek helyreállítását – jelentette be a mobilszolgáltató cég sajtóközleményében.

