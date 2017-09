Tyúkhúsban is lehet méreg

Bár sokkal kisebb rá az esély, a tojás mellett a baromfihúsra is átterjedhet a telepeken használt rovarirtó szer. Máig csak Lengyelország jelezte, hogy találtak fipronillal szennyezett húst, de a hatóságok így is kiemelten ellenőrzik a hazai és külföldi vágásból származó tyúkhúst. Máig összesen tíz esetben indított eljárást a Nemzeti…

A fipronillal szennyezett tojások után fennáll a veszélye annak, hogy ilyen tyúkhús is piacra kerülhetett.

Propeller - Ma 09:52 Belföld +

Miután pár hete Európa több országában is felbukkantak a mérgező rovarirtószerrel szennyezett tojások – melyekből az előzetes hírek ellenére végül mégis találtak Magyarországon is –, most itt az újabb botrány: Lengyelországban ugyanabból a szerből találtak bőven határérték feletti nyomokat tyúkhúsban – írja a Magyar Idők…