Már nem titok: Dobó Kata elárulta, hogy jött össze Zsidró Tamással

Szerelemről, volt szerelmekről is beszélt Dobó Kata Garami Gábornak a Potyautas legújabb részében. Mikor beszállt a kocsiba, már megvolt a meglepetés: teljesen másképp néz ki külsőleg, mint azt eddig megszoktuk. Elárulta az okát is. És azt is, hogyan jöttek össze Zsidró Tamással és mit szólt hozzá korábbi párja, Hajas László, aki a…