BREAKING! Katie Holmes tényleg Jamie Foxx-szal jár

4 éve tartják titokban, hogy lenne köztük bármi is.

NLCafé - Tegnap 16:45 Bulvár +

Azt gondoltuk, hogy repülő unikorinst is előbb látunk, mint ilyen felvételeket a két hollywoodi sztárról. Katie Holmes és Jamie Foxx négy éven keresztül sikerrel kerülte ki az összes lesifotóst, most pedig nemcsak andalgós képek készültek róluk, de le is videózták őket.