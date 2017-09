Olaszországban minden napra jut a bevándorló-erőszakból

Mindennapossá vált a bevándorlók és a helyiek közötti összetűzés Olaszországban. Az egyik római befogadótábornál a héten verekedés és késelés is volt; az interneten Parmából is terjed egy videó, a készítői szerint egy buszvezetőre támadnak egy afrikai csoport tagjai. Az elmúlt három évben félmilliónál is több illegális bevándorló érte el az…